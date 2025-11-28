A Bitonto parte la rassegna "Oltre Lirica Music Festival 25"





Primi quattro appuntamenti per l’ “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘25”, rassegna che mette insieme in un progetto culturale ampio i comuni di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo, giunta alla sua ottava edizione e organizzata dell’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto.

Il primo – previsto per domani, giovedì 27 novembre alle 20.15 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi di Bitonto – è il concerto “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni, con la partecipazione dell’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta da Giovanni Rinaldi (evento a pagamento). Il secondo, in programma invece venerdì 28 novembre alle 18 presso la Chiesa della Santissima Immacolata di Palombaio, sempre a Bitonto, è la presentazione del libro “Essere per esserci. Sui social con testa e cuore” di Agostino Picicco. Modera Gianni Leccese, evento gratuito.

Sabato 29 novembre, sempre nella Chiesa di San Francesco d’Assisi alle 20.15, concerto “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. Di scena l’Ensemble Gershwin: Fabrizio Signorile violino solista e concertatore, violino 1 Alessandro Fiore, violino II Liliana Troia Corsignano, viola Francesco Capuano, violoncello Elia Ranieri, contrabbasso Giuseppe Latrofa (evento a pagamento, per info e prenotazioni www.oltrelirica.it e 328.4561760). Domenica 30, ancora, vernissage e convegno alle 10.30 per la mostra fotografica “Gaza, immagini di una terra sospesa” del fotogiornalista Saher Alghorra: apuntamento presso le “Officine culturali” del Palazzo della Regia Corte, sempre a Bitonto. Intervengono il sindaco Francesco Paolo Ricci, il presidente della comunità palestinese di Puglia e Basilicata Mohammad Afaneh, Amira Abuamra per il laboratorio “Palestina cultura e arti”, il sociologo e criminologo Domenico Mortellaro, il consigliere comunale e promotore della mozione pro Palestina Rocco Mangini. La mostra rimarrà aperta fino al 7 dicembre con orario 9-13 e 18-20.

Il festival si avvale del patrocinio della Presidenza della Regione Puglia, di “Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura”, dei Comuni di Bitonto, Giovinazzo e Palo del Colle e dell'Università degli studi di Bari "Aldo Moro". Le partnership sono invece con l’Università della terza età “Domenico Pastoressa” di Bitonto, con FIDAPA BPW ITALY sezione Bitonto e Giovinazzo, con l’associazione culturale “Simposyum”, con le cooperative sociali ArtEcclesiae – ArtWork e “Ulixes” (Officine culturali), con il Centro inter-universitario per le arti, la musica, il teatro e il cinema. Sponsor tecnici “Il tarallino d’oro” e l'associazione “Davide delle Cese”.