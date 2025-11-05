A Mola di Bari il festival “Casa van Westerhout”: un omaggio al genio del melodramma pugliese
MOLA DI BARI – Sabato 8 novembre prende il via la quarta edizione del festival “Casa van Westerhout”, rassegna dedicata al compositore Niccolò van Westerhout (Mola di Bari, 1857 – Napoli, 1898), figura centrale del teatro d’opera italiano di fine Ottocento.
A inaugurare la manifestazione sarà l’opera “Doña Flor”, atto unico del musicista fiammingo di Puglia, in scena al Teatro Comunale di Mola di Bari – che porta il suo nome – sabato 8 novembre alle 21 e in replica domenica 9 novembre alle 19.15. L’opera, che proprio in questo teatro debuttò nel 1896, viene presentata in una versione speciale ideata dall’Agìmus di Mola di Bari, diretta da Piero Rotolo, in collaborazione con l’amministrazione comunale.
La rappresentazione, arricchita da inediti monologhi a cura di Cristian Levantaci – anche voce recitante – vedrà sul palco Luisella De Pietro (Doña Flor), Leonardo Gramegna (Alvise Malipiero) e Carlo Provenzano (Don Filippo Olivarez), accompagnati al pianoforte da Piero Rotolo. La vicenda, ambientata nella Venezia seicentesca, racconta un dramma di passione, vendetta e gelosia, firmato dal librettista Arturo Colautti.
|Luisella De Pietro
Il programma del festival
La rassegna proseguirà fino al 16 novembre con spettacoli, concerti, visite guidate e un concorso internazionale di canto lirico, tutti ospitati nel Teatro Comunale.
- Lunedì 10 novembre (ore 20): il recital “Ti racconto una storia italiana” con l’Aura Trio – Simona Foglietta (violino), Maria Antonietta Gramegna (violoncello), Anna Maria Valanzuolo (pianoforte) – propone un viaggio nella musica da camera ottocentesca di De Meglio, Ricordi e van Westerhout.
- Martedì 11 novembre (ore 20): il soprano Ayane Kodera e il pianista Domenico Di Leo eseguiranno un’antologia di brani vocali italiani da Tosti, Respighi, Casella, Rota, Fiume e van Westerhout.
- Mercoledì 12 novembre (ore 20): il pianista Paolo Scafarella esplorerà il pianismo europeo in “Maestri d’Europa tra romanticismo e ’900”, con musiche di Schumann, van Westerhout e Stenhammar.
- Giovedì 13 novembre (ore 20): spazio a “Insonnii – Un dialogo con la musica di Niccolò van Westerhout”, spettacolo di poesia, musica, danza e pittura ideato da Matteo Summa, con la partecipazione di Piero Rotolo, Maurizio Pellegrini e la danzatrice Paola Altamura.
Completano il programma le visite guidate alla casa-museo di van Westerhout (domenica 9 e 16 novembre alle ore 10 e 11.30) e il concerto “Il salotto dell’800 tra sonate, danze e fantasie d’opera” con Antonio Dambra (flauto) e Alessandra Stallone (pianoforte) nell’Ecomuseo del Poggio (domenica 16 novembre, ore 11).
Per informazioni e prenotazioni: 368 568412 – 393 9935266
Sito ufficiale: www.associazionepadovano.it