A Mola di Bari il festival “Casa van Westerhout”: un omaggio al genio del melodramma pugliese

MOLA DI BARI – Sabatoprende il via la, rassegna dedicata al compositore(Mola di Bari, 1857 – Napoli, 1898), figura centrale del teatro d’opera italiano di fine Ottocento.

A inaugurare la manifestazione sarà l’opera “Doña Flor”, atto unico del musicista fiammingo di Puglia, in scena al Teatro Comunale di Mola di Bari – che porta il suo nome – sabato 8 novembre alle 21 e in replica domenica 9 novembre alle 19.15. L’opera, che proprio in questo teatro debuttò nel 1896, viene presentata in una versione speciale ideata dall’Agìmus di Mola di Bari, diretta da Piero Rotolo, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

La rappresentazione, arricchita da inediti monologhi a cura di Cristian Levantaci – anche voce recitante – vedrà sul palco Luisella De Pietro (Doña Flor), Leonardo Gramegna (Alvise Malipiero) e Carlo Provenzano (Don Filippo Olivarez), accompagnati al pianoforte da Piero Rotolo. La vicenda, ambientata nella Venezia seicentesca, racconta un dramma di passione, vendetta e gelosia, firmato dal librettista Arturo Colautti.

La rassegna proseguirà fino al 16 novembre con spettacoli, concerti, visite guidate e un concorso internazionale di canto lirico, tutti ospitati nel Teatro Comunale.

Il festival ospiterà anche il, con. La, presieduta dal soprano, selezionerà giovani talenti provenienti da tutto il mondo.

Completano il programma le visite guidate alla casa-museo di van Westerhout (domenica 9 e 16 novembre alle ore 10 e 11.30) e il concerto “Il salotto dell’800 tra sonate, danze e fantasie d’opera” con Antonio Dambra (flauto) e Alessandra Stallone (pianoforte) nell’Ecomuseo del Poggio (domenica 16 novembre, ore 11).

Per informazioni e prenotazioni: 368 568412 – 393 9935266

Sito ufficiale: www.associazionepadovano.it