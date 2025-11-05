Mola di Bari, recital lirico a Palazzo Pesce con gli allievi della masterclass di Paoletta Marrocu
MOLA DI BARI – Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 20.00, le porte di Palazzo Pesce si apriranno alle emozioni del grande repertorio operistico con il Recital lirico conclusivo della masterclass di alto perfezionamento in canto lirico tenuta da Paoletta Marrocu.
Il celebre soprano, protagonista sui più importanti palcoscenici internazionali – dal Teatro alla Scala di Milano alla Fenice di Venezia, dalla Wiener Staatsoper e Deutsche Oper di Berlino fino alla Bayerische Staatsoper di Monaco, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, al Teatro Real di Madrid, e alle scene di Washington, San Diego, Shanghai, Seoul e Tokyo Opera – guiderà i suoi allievi in un concerto che celebra la grande tradizione lirica italiana.
Nel corso della serata, il pubblico potrà ascoltare alcune delle pagine più amate di Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini e Verdi, interpretate dai giovani talenti che hanno preso parte alla masterclass.
Un appuntamento esclusivo in Puglia, dedicato alla bellezza del belcanto e alla formazione delle nuove voci della lirica.