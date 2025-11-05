Mola di Bari, recital lirico a Palazzo Pesce con gli allievi della masterclass di Paoletta Marrocu

MOLA DI BARI – Giovedì, alle, le porte disi apriranno alle emozioni del grande repertorio operistico con ilconclusivo dellatenuta da

Il celebre soprano, protagonista sui più importanti palcoscenici internazionali – dal Teatro alla Scala di Milano alla Fenice di Venezia, dalla Wiener Staatsoper e Deutsche Oper di Berlino fino alla Bayerische Staatsoper di Monaco, al Gran Teatre del Liceu di Barcellona, al Teatro Real di Madrid, e alle scene di Washington, San Diego, Shanghai, Seoul e Tokyo Opera – guiderà i suoi allievi in un concerto che celebra la grande tradizione lirica italiana.

Nel corso della serata, il pubblico potrà ascoltare alcune delle pagine più amate di Bellini, Donizetti, Puccini, Rossini e Verdi, interpretate dai giovani talenti che hanno preso parte alla masterclass.

Un appuntamento esclusivo in Puglia, dedicato alla bellezza del belcanto e alla formazione delle nuove voci della lirica.