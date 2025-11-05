Foggia, boom di domande per 26 posti al Comune: in 1.817 ai nastri di partenza

FOGGIA – Un vero e proprio assalto ai concorsi pubblici: sonole domande arrivate alper appenamessi a bando dall’amministrazione comunale.

Il profilo più richiesto è quello di funzionario amministrativo, che da solo ha raccolto oltre 1.190 candidature, segno dell’elevata competitività per gli incarichi nella pubblica amministrazione.

Decisamente più contenuto, invece, il numero di domande per i posti dedicati ai servizi generali per l’infanzia, gli unici che non richiedono la laurea tra i requisiti di accesso.

Le prove scritte dei vari profili partiranno nel mese di dicembre e si svolgeranno presso la Città del Cinema di Foggia. L’amministrazione, che punta a rafforzare l’organico con nuove figure qualificate, ha comunicato che nelle prossime settimane saranno pubblicati i calendari dettagliati delle prove.