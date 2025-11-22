Addio a Ornella Vanoni, icona della musica italiana scomparsa a 91 anni

– Si è spenta oggi Ornella Vanoni, icona della musica leggera italiana, all’età di 91 anni. La cantante sarebbe stata colta da un malore nella sua abitazione milanese intorno alle 23 e, secondo le prime informazioni, la causa sarebbe riconducibile a un arresto circolatorio. All’arrivo dei soccorritori, Vanoni era già deceduta.

Fino a pochi giorni fa, Ornella Vanoni aveva continuato a sorprendere il pubblico con la sua energia e la sua ironia, apparendo ospite in televisione a Che Tempo Che Fa, dimostrando una vitalità e una passione per la musica che l’hanno accompagnata per tutta la vita.

Con una carriera che ha attraversato più di sei decenni, Vanoni ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana, con successi che hanno segnato intere generazioni e una voce unica, capace di emozionare come poche. La sua scomparsa segna la fine di un’era per il panorama musicale nazionale, ma la sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le canzoni che hanno fatto la storia.