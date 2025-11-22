Corato, arriva in Pronto Soccorso per un mal di pancia: scoperto un raro tumore benigno al colon. Operata d’urgenza

BARI – Pensava fosse un comune mal di pancia, invece dietro quei dolori addominali e alla stipsi si nascondeva un raro tumore benigno del colon. È quanto accaduto a una donna arrivata nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Corato, dove la rapidità degli accertamenti e l’intervento immediato dell’équipe di Chirurgia Generale hanno permesso di risolvere un caso complesso e non frequente nella pratica clinica.

La paziente, dopo gli esami di routine, è stata sottoposta a una Tac addome, che ha messo in evidenza una subocclusione intestinale determinata da una massa di oltre 6 centimetri all’interno della parete del colon destro. La diagnosi è stata confermata da una successiva colonscopia, che ha spinto la squadra guidata dal dr. Pasquale Cianci a intervenire tempestivamente.

L’intervento: Emicolectomia destra laparoscopica

Dopo un’accurata valutazione anestesiologica, la paziente è stata sottoposta a Emicolectomia destra laparoscopica, una procedura mini-invasiva che permette di rimuovere il tratto di colon interessato attraverso piccole incisioni, riducendo il trauma chirurgico, il dolore postoperatorio e i tempi di recupero.

Il decorso è stato regolare e seguito in collaborazione con il team di Cardiologia e Medicina interna del presidio. La donna è stata dimessa dopo dieci giorni.

La diagnosi istologica

Gli esami eseguiti presso l’Istituto Oncologico di Bari hanno evidenziato la presenza di un lipoma sottomucoso maturo, tumore benigno raro che rappresenta tra lo 0,035% e il 4,4% delle neoplasie non epiteliali del tratto gastrointestinale.

«Si tratta di una patologia poco frequente – spiega il dr. Cianci – che solitamente non dà sintomi se non quando raggiunge dimensioni significative, come in questo caso. L’approccio laparoscopico ha permesso una più rapida ripresa e una riduzione delle complicanze.»

I numeri della Chirurgia: attività in crescita

L’episodio conferma il ruolo centrale dell’UOC di Chirurgia Generale dell’Ospedale Umberto I, che nel 2025 ha registrato un aumento significativo di attività sia in termini di volume sia di qualità delle prestazioni.

Dal 1° gennaio 2025 ad oggi:

418 interventi chirurgici eseguiti

102 interventi in urgenza

316 interventi in elezione

129 procedure laparoscopiche (pari al 30,9% del totale)





Tecniche mini-invasive, tempi di degenza ridotti e approccio multidisciplinare confermano la capacità del presidio di garantire cure tempestive e di alto livello ai pazienti, anche nei casi più complessi e rari.