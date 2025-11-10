Aggressione a soccorritrice del 118 a Taranto, giovane motociclista fermato dalle forze dell’ordine

– Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri a Taranto, quando una soccorritrice del 118 è stata aggredita all’interno di un’ambulanza da un giovane motociclista. Secondo i primi accertamenti, l’uomo si trovava in stato di ebbrezza al momento dell’aggressione.

L’episodio è avvenuto mentre la soccorritrice era impegnata in un intervento di emergenza, a bordo del mezzo di soccorso. Il comportamento violento del motociclista ha messo a rischio sia l’incolumità del personale sanitario sia l’efficacia dell’intervento, costringendo il personale a richiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Il giovane aggressore è stato rapidamente fermato dalle autorità presenti sul posto e sottoposto ai controlli del caso. Fortunatamente, la soccorritrice non ha riportato lesioni gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazione per la sicurezza di chi presta assistenza sanitaria in situazioni di emergenza.

Le autorità locali hanno annunciato che verranno adottate tutte le misure necessarie per tutelare il personale medico e paramedico, ricordando l’importanza di rispettare chi opera nel settore dell’emergenza sanitaria.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza dei soccorritori, spesso esposti a rischi durante interventi urgenti.