“Generazioni in Salute”: a Bari si conclude il percorso di prevenzione e promozione della salute per tutte le età

BARI – Si è concluso nei giorni scorsi l’evento a tappe “Generazioni in Salute – Prevenzione, consapevolezza e cura dalla vita nascente alle generazioni future”, promosso dalla LILT Bari, con l’obiettivo di coinvolgere l’intero territorio metropolitano dal 24 ottobre al 5 novembre. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni, operatori sanitari, cittadini e studenti, puntando a diffondere una cultura della prevenzione che inizi sin dai primi mille giorni di vita e investa tutte le generazioni.

Il progetto “Guadagnare Salute con la LILT” ha offerto ai giovani percorsi di promozione della salute, tra cui sani stili di vita, benessere emotivo e cura dei luoghi, e ha previsto attività di peer education e cittadinanza attiva. Tra gli eventi principali, la mostra “Luoghi di Benessere, Luoghi di Malessere” e la tavola rotonda “La città che vorrei”, ospitate dal 13° Reparto Comando e Supporti Tattici “Pinerolo” – Caserma Vitrani di Bari, hanno permesso agli studenti di confrontarsi con le istituzioni e proporre idee per rendere più sani e inclusivi gli spazi urbani.

La presidente della LILT Bari, dottoressa Vita Buongiorno, ha ringraziato la Caserma Vitrani per l’ospitalità, sottolineando la condivisione di valori di attenzione al territorio e promozione della sicurezza. Oltre 130 studenti hanno visitato la mostra e partecipato attivamente agli incontri, presentando progetti per il recupero di spazi abbandonati, la riqualificazione di giardini trascurati e la riconquista di luoghi emarginati.

All’evento hanno preso parte autorità locali e rappresentanti del mondo scolastico e sanitario, tra cui l’assessore alla Vivibilità urbana Carla Palone, la Presidente del Municipio 2 Alessandra Lopez, la Presidente del Municipio 3 Luisa Verdoscia, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Giuseppina Lotito, e Mariagrazia Forte, dirigente medico ASL Bari e referente del progetto.

Sono stati inoltre consegnati premi e riconoscimenti agli istituti e agli studenti che si sono distinti durante l’anno scolastico 2024-2025 con elaborati, immagini e progetti legati alla salute e alla prevenzione.

L’evento si è chiuso con l’invito del Direttore Generale della LILT Bari, Marisa Cataldo, a proseguire il percorso anche nel prossimo anno e con le parole della coordinatrice del progetto, dottoressa Rosa Digiulio: “Generazioni in salute non è solo un evento, ma l’avvio di un percorso condiviso: un invito a famiglie, scuole, istituzioni e cittadini a investire sulla salute oggi per garantire benessere domani. La prevenzione non ha età e il futuro della salute inizia dal presente”.