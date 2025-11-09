Allerta meteo in Puglia: piogge intense, temporali e raffiche di vento dalle 14 di oggi

BARI – La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un, valido dalle ore 14:00 di oggi, domenica 9 novembre 2025, e per le successive 24 ore.

Secondo il bollettino, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, che interesseranno in modo particolare la Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati moderati. Sui restanti settori regionali i fenomeni saranno da isolate a sparse, con piogge di intensità generalmente debole, ma localmente moderate soprattutto sulla Puglia garganica e centrale.

Gli esperti segnalano che i temporali saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e raffiche di vento significative, con possibili disagi e pericoli per la circolazione stradale, soprattutto nelle zone collinari e costiere soggette a smottamenti e allagamenti.

La Protezione Civile invita la cittadinanza a prestare massima attenzione durante gli spostamenti, a evitare di attraversare corsi d’acqua in piena o zone a rischio frana e a proteggere gli oggetti esposti al vento. Le autorità locali hanno già predisposto sopralluoghi e monitoraggi continui nei punti più critici della regione.

Si raccomanda inoltre di seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite i canali ufficiali della Regione Puglia e dei Comuni interessati, e di adottare tutte le precauzioni necessarie in caso di temporali e venti forti.

L’allerta, di colore giallo, segnala rischi moderati, ma comunque rilevanti, soprattutto per i fenomeni temporaleschi che potrebbero generare allagamenti puntuali, caduta di alberi e danni alle strutture esposte.

La situazione sarà costantemente monitorata nelle prossime ore e, in caso di peggioramento, le autorità potranno aggiornare il livello di allerta.