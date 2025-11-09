Taranto inaugura le festività natalizie con pettolata e pastorali all’Osteria Moderna Fratelli Filetto

TARANTO – La magia del Natale a Taranto prende il via venerdì 21 novembre 2025 all’Osteria Moderna Fratelli Filetto, in occasione della, patrona della musica. L’appuntamento, che avrà inizio alle ore 23:50, unirà musica, tradizione e gastronomia in una serata dedicata alledella città.

La proposta si apre con la tradizionale pettolata, momento conviviale in cui i dolci tipici della tradizione tarantina saranno distribuiti agli ospiti. A impreziosire la serata ci penseranno le Pastorali tarantine, eseguite dalla Banda Lemma di Taranto, diretta dal Maestro Giuseppe Pisconti, che accompagnerà i presenti in un viaggio musicale sulle note delle melodie popolari locali.

Per chi vorrà vivere un’esperienza completa, sarà possibile partecipare a una cena di benvenuto a partire dalle ore 20:30, con un menù speciale pensato per esaltare i sapori tipici del territorio. La proposta gastronomica mira a combinare qualità, creatività e conoscenza, offrendo agli ospiti un percorso sensoriale che fonde tradizione e innovazione.

“Con questo appuntamento vogliamo rafforzare il nostro progetto esperienziale – spiegano i gestori dell’Osteria – in cui sapori, colori, eccellenze locali e tradizioni popolari si intrecciano in un racconto da gustare insieme, in un luogo di incontro e socializzazione”.

L’iniziativa rappresenta non solo l’avvio delle festività natalizie, ma anche un momento di condivisione della cultura e della musica tarantina, ideale per cittadini e visitatori che desiderano immergersi nella viva tradizione del Natale a Taranto.

Per informazioni e prenotazioni: Osteria Moderna Fratelli Filetto, Taranto.



