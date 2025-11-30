Leao decide Milan-Lazio: rossoneri in vetta, Allegri espulso nel finale

MILANO - Un gol diregala al Milan la vittoria sulla Lazio a San Siro e il momentaneo primo posto in classifica, con i rossoneri che balzano a. Una gara intensa e a tratti sofferta per la squadra di, che nel primo tempo ha concesso troppo all’iniziativa biancoceleste.

Primo tempo: Lazio più pericolosa

Al Meazza è la Lazio a partire meglio: Gila e Zaccagni impegnano la difesa rossonera, con il Milan che fatica a costruire e rischia più volte lo svantaggio.

La rete che decide il match

A inizio ripresa, dopo solo 6 minuti, il Milan trova il gol-partita. L’azione si sviluppa da Saelemaekers a Nkunku, fino a Tomori, che mette un cross perfetto per Leao: il portoghese anticipa tutti e insacca l’1-0.

Finale caldo: VAR e rosso ad Allegri

La Lazio cresce nel finale e nel recupero reclama un rigore per un possibile tocco di mano di Pavlovic. L’arbitro viene richiamato al VAR, ma decide di non concedere il penalty. Nervi tesi in panchina: Allegri viene espulso per proteste.

Il Milan resiste fino al fischio finale e porta a casa tre punti pesantissimi, che valgono la vetta della Serie A in attesa dei risultati delle dirette concorrenti.