Andrea Petrucci, esce il nuovo singolo “Luce Nascosta”





E' disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Luce Nascosta”, il nuovo singolo del cantautore Andrea Petrucci.

Il brano è un viaggio delicato e profondo nella dimensione dell’invisibile, dove la percezione va oltre lo sguardo e si affida all’ascolto, all’intuizione e alla sensibilità emotiva. Dedicata alle persone non vedenti, Luce Nascosta invita a riscoprire una prospettiva diversa sul mondo, in cui le emozioni diventano guida e le immagini lasciano spazio alla forza dell’immaginazione.

«Ho immaginato una coppia in cui uno dei due fosse non vedente e mi sono lasciato trasportare chiudendo gli occhi, visualizzando ciò che poteva accadere in una giornata di vita normale per loro – racconta Andrea Petrucci –. Da questo processo di immedesimazione è nata “Luce Nascosta”, una canzone che parla di ciò che si percepisce anche senza vedere».

Cantautore originario di Ascoli Piceno, Andrea Petrucci si trasferisce a Milano nel 2006 per dedicarsi completamente alla musica. Nel corso della sua carriera ha alternato pop-rock e dance, mantenendo sempre al centro una scrittura intensa e attenta ai temi sociali. Dopo il successo del singolo Non siamo soli nell’universo e numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Ivan Graziani 2018, Petrucci ha continuato a raccontare storie di resilienza, rinascita e profondità emotiva, fino all’ultimo capitolo artistico segnato da Una notte eterna (2025).

Con Luce Nascosta, Andrea Petrucci firma una canzone che unisce delicatezza e consapevolezza, trasformando il buio in un luogo di ascolto e verità.