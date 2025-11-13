Cellamare: esplosione al bancomat della Ddm Banca
CELLAMARE – Nella notte, intorno alle 4:30, ignoti hanno fatto esplodere il bancomat della Ddm Banca in piazza Risorgimento. L’esplosione ha provocato danni ingenti alla struttura, rendendo inutilizzabile lo sportello.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini.
Non è il primo colpo subito dalla cittadina del barese: due mesi fa, infatti, i malviventi avevano assaltato il Postamat di via Verdi, che ad oggi non è ancora funzionante. Con il nuovo assalto all’unico sportello attivo, al momento i cittadini non possono effettuare prelievi.
