Lecce, mercoledì 12 novembre ad Agrogepaciok show cooking dello chef stellato Pietro Penna con i vini della cantina di Bruno Vespa

LECCE - Mercoledì 12 novembre, a Lecce Fiere ultima giornata per Agrogepaciok. Momento clou lo show cooking dello chef stellato Pietro Penna, in abbinamento ai vini della cantina di Bruno Vespa.





"A Lecce con Agrogepaciok celebriamo da vent’anni la tradizione gastronomica del Paese, quella cucina italiana per la quale nelle ultime ore è arrivato il primo sì dell'Unesco all'inserimento tra i patrimoni immateriali dell'umanità". Così Carmine Notaro, organizzatore del Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell'agroalimentare di scena nel Centro Fiere di Lecce (Piazza Palio) fino a domani.





La ventesima edizione della più grande fiera professionale del Sud Italia dedicata al food & beverage, ideata e realizzata dall'agenzia Eventi Marketing & Communication, si prepara ad un’ultima giornata, la quinta, sempre tra laboratori in diretta, showcooking, contest, momenti di formazione professionali, incontri e attività, a sigillo del connubio tra esposizione e formazione, da sempre caratteristica principale dell'evento.





Nel Forum Cucina, protagonista sarà chef Pietro Penna, Stella Michelin dal 2019 e unico detentore della Green Star Michelin in Puglia, anima del ristorante Casamatta del Vinilia Wine Resort di Manduria (TA). Interprete raffinato della cucina pugliese contemporanea, lo Chef Penna unisce tecnica, creatività e sostenibilità, esaltando il territorio con eleganza e profonda sensibilità gastronomica. La sua cucina celebra i prodotti locali e le tradizioni del territorio pugliese attraverso un approccio innovativo e rispettoso dell'ambiente, che gli è valso il prestigioso riconoscimento della Green Star Michelin, simbolo di eccellenza nella sostenibilità gastronomica. Nel suo ristorante, situato nel cuore delle campagne manduriane tra vigneti e ulivi secolari, Chef Penna propone un percorso culinario che valorizza la biodiversità locale e le filiere a chilometro zero, interpretando con maestria la ricchezza enogastronomica della Puglia. Durante lo show cooking, alle ore 13:00, preparerà e illustrerà tre ricette: Funghi e funghi, crosta e marinata d'uva, poi Scampo e pan brioche, peperone e lampone e infine Brasciola, aglio e lime.





Accanto al cibo, sarà come sempre il vino protagonista. In abbinamento ai piatti dello chef stellato quest’anno i vini della Cantina Vespa Vignaioli fondata nel 2014 dal giornalista Bruno Vespa insieme ai suoi figli. Ha le sue radici a Manduria, in Puglia, una regione storicamente legata alla viticoltura e in particolare al Primitivo. La cantina sorge nella suggestiva Masseria Li Reni, una residenza del XVI secolo che la famiglia Vespa ha restaurato, dove l'architettura storica si intreccia con il fascino della tradizione vinicola pugliese.





Sempre domani, mercoledì 12, nel Forum Pasticceria, torna il concorso DOLCI TRADIZIONI – PREMIO ANDREA ASCALONE (10ª edizione), lo storico appuntamento dedicato al pasticciotto, il dolce che racconta la tradizione salentina. I concorrenti dovranno presentare il dolce tipico salentino rispettando tutte le caratteristiche della sua produzione tradizionale, dalla pasta frolla alla crema pasticcera, proprio come vuole la ricetta originale.





Domani la fiera chiude alle ore 18.





