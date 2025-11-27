A Pulsano al via la nuova stagione 'Musicarerum'



Al via a Pulsano la seconda edizione della Stagione concertistica "Musicarerum", la rassegna musicale con in cartellone tredici appuntamenti che si terranno, da novembre 2025 fino a luglio 2026, presso l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "G. Giannone", scuola a indirizzo musicale.





È un nuovo percorso artistico che intende rafforzare il rapporto tra comunità e musica dal vivo, riportando l’ascolto condiviso al centro della vita culturale del territorio e promuovendo, attraverso la musica, una forma di partecipazione attiva, attenta e consapevole, della cittadinanza.





Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Associazione La ’Ngegna e il Gruppo Culturale Letterario, con il coinvolgimento del Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello” di Taranto, che prenderà parte con quattro concerti dedicati, offrendo un contributo fondamentale dal punto di vista artistico e formativo.





Il cartellone, confermata in questa seconda edizione la direzione artistica del Maestro Domenico Susca, è estremamente variegato proponendo tredici appuntamenti che abbracciano diversi generi musicali; è previsto un contributo volontario (info 3271371380).





Sono in programma recital solistici e formazioni cameristiche, nonché programmi tematici aperti alla cittadinanza, con l’obiettivo di sostenere la diffusione della cultura musicale, favorire un ascolto consapevole e creare occasioni di crescita collettiva attraverso la bellezza e la profondità della musica.





Il primo appuntamento si terrà, alle ore 19.00 di domenica 30 novembre, presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “G. Giannone”, e vedrà esibirsi il duo Sasso-Colucci: formato dal tenore Stefano Colucci e dal chitarrista Nicolò Sasso, è un ensemble dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione della Liederistica tedesca in una veste intima e raffinata. Accanto ai capolavori di Schumann e Schubert, il duo esplora con naturalezza anche il repertorio spagnolo, italiano e brasiliano, intrecciando poesia e suono in un dialogo sempre vivo.





Stefano Colucci e Nicolò Sasso proporranno un programma estremamente vario con brani, in particolari arrangiamenti e trascrizioni, di compositori come Schumann, De Falla; Giuliani, Cimarosa, Brahms, Schubert, Beethoven e Villa-Lobos, nonché alcuni classici della grande tradizione napoletane, come “I Te Vurria Vasa’”.