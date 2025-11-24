Potenza: arrestato 40enne per revenge porn e minacce all’ex compagna

POTENZA – È stato arrestato in provincia di Potenza un uomo di 40 anni accusato di revenge porn nei confronti della sua ex compagna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo minacciava la donna pretendendo rapporti sessuali e ha diffuso materiale audio-video intimo.

Le indagini hanno portato al sequestro di un telefono cellulare contenente i file inviati dall’uomo al nuovo compagno della donna. La vittima aveva già denunciato i fatti ai Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Il Gip di Potenza ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del 40enne, nell’attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.