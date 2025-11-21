Bari, condannato a 6 anni e 2 mesi per maltrattamenti e stalking nei confronti della convivente

BARI – Un uomo di 48 anni è stato condannato aper maltrattamenti, percosse, offese e minacce di morte nei confronti della convivente 51enne, subite per

La donna, colpita ripetutamente con schiaffi, calci e pugni, ha trovato il coraggio di interrompere la relazione lo scorso luglio. Tuttavia, l’uomo non si è fermato e ha iniziato a mettere in atto comportamenti persecutori, che hanno portato al suo arresto.

La sentenza rappresenta un passo importante nella tutela delle vittime di violenza domestica e stalking, sottolineando la gravità di condotte reiterate che minacciano la sicurezza fisica e psicologica delle persone coinvolte.