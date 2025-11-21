A Ostuni le foto vincitrici del 'Tokyo International Photography Awards 2024'

(For The Love of Nature - Cheryl Medow, United States)

OSTUNI (BR) - Domenica 23 novembre, alle 18.30, nella galleria House of Lucie di Ostuni, sarà inaugurata la mostra "TIFA 2024 – Tokyo International Photography Awards Winners", che celebra l'eccellenza della fotografia contemporanea internazionale e raccoglie le opere premiate e selezionate nell'ambito dell'edizione 2024 di uno tra i più prestigiosi concorsi di settore al mondo.





Il "Tokyo International Photography Awards" (Tifa) nasce con l’intento di valorizzare visioni artistiche capaci di raccontare il nostro tempo attraverso lo sguardo sensibile e potente dei fotografi. La mostra ospitata ad Ostuni, visitabile sino al prossimo 7 dicembre, propone una selezione curata delle immagini vincitrici e finaliste dell’edizione 2024, offrendo al pubblico un viaggio visivo che attraversa culture, paesaggi, storie personali e riflessioni universali.





Portare Tifa 2024 nella cornice mediterranea della House of Lucie di Ostuni significa creare un dialogo tra Oriente e Occidente, tra metropoli e borghi, tra linguaggi visivi diversi ma accomunati dalla ricerca di verità, bellezza e consapevolezza, in quello che si presenta come un vero e proprio ponte tra Tokyo, capitale del Giappone, e la Città Bianca.





La selezione portata in Puglia include lavori di fotografi affermati e nuove voci emergenti, provenienti da ogni parte del mondo. Le 44 opere in esposizione spaziano dalla fotografia documentaria all'arte concettuale, dalla natura alla ritrattistica, offrendo un ricco spaccato della fotografia contemporanea. Le fotografie non premiate, invece, saranno proiettate durante l’esposizione.





Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.tokyofotoawards.jp/winners/tokyo/2024/



