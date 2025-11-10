Bari, crolla un pino davanti al Castello Svevo: miracolosamente nessun ferito

BARI – Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche si è trasformato in un vero e proprio miracolo questa mattina all’alba nei pressi del Castello Svevo di Bari. Un grosso pino è improvvisamente crollato su alcune auto parcheggiate lungo la strada.

Fortunatamente non si registrano feriti tra passanti o automobilisti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e rimosso i veicoli e i detriti.

L’episodio evidenzia l’importanza dei controlli sulla stabilità degli alberi nelle aree urbane, soprattutto in presenza di piante di grandi dimensioni e con forte afflusso di traffico e pedoni. Al momento sono in corso accertamenti per comprendere le cause del crollo, che potrebbero essere legate a maltempo, vento forte o problemi strutturali del pino.