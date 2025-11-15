Bari, due arresti per violazione delle misure di allontanamento: i Carabinieri intensificano il contrasto alla violenza domestica

BARI - Negli ultimi giorni i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari sono intervenuti in due distinti episodi legati alla violenza in ambito familiare, confermando la massima attenzione rivolta alla tutela delle vittime e al rispetto delle misure cautelari applicate dall’Autorità giudiziaria.

Nel primo caso, i militari della Compagnia di Triggiano hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 31enne del posto, già sottoposto al divieto di avvicinamento all’ex compagna con l’applicazione del braccialetto elettronico. Nonostante le prescrizioni, l’uomo avrebbe continuato ad avvicinarsi alla vittima, già in passato più volte denunciata per maltrattamenti e stalking. Le reiterate violazioni sono state documentate attraverso l’analisi dei dati GPS del dispositivo elettronico, che ha registrato diversi episodi di avvicinamento non autorizzato. Le risultanze investigative sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Bari, che ha richiesto e ottenuto la custodia cautelare in carcere (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa).

Il secondo intervento ha riguardato un 32enne barese, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Bari-San Paolo per violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione dei genitori, in violazione della misura imposta in precedenza. Solo il giorno prima era stato denunciato a piede libero dai militari dell’Arma per aver danneggiato il braccialetto elettronico che gli era stato applicato da circa un mese.

Entrambi i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari. Dopo l’esecuzione delle misure cautelari seguirà l’interrogatorio di garanzia, nel pieno rispetto del contraddittorio e con la presunzione di innocenza degli indagati, la cui eventuale responsabilità dovrà essere accertata in sede dibattimentale.