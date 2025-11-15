Schianto sulla SS613: donna incinta in codice rosso, traffico paralizzato per 10 chilometri

TORCHIAROLO - Terribile incidente questa mattina lungo la strada statale 613, all’altezza dello svincolo di Torchiarolo, in direzione Brindisi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto – una Peugeot e una Volkswagen Polo – e un camion. L’impatto è stato particolarmente violento.

Una donna incinta, rimasta incastrata nella propria vettura, è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale del 118: è stata trasportata in codice rosso all’ospedale “Perrino” di Brindisi. Ferito anche il marito, condotto in ospedale in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che ha effettuato i rilievi necessari e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. I tre mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro, così come il telefono del conducente del camion, per verificare eventuali distrazioni alla guida.

Il traffico ha subito pesantissime ripercussioni: si è formata una coda di circa 10 chilometri, con la circolazione rimasta a lungo paralizzata. Autorizzati successivamente i rallentamenti e le deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata.