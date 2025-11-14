Maglie, aperta inchiesta per la morte di 42enne dopo intervento al ginocchio

MAGLIE – È stata avviata un’inchiesta per fare chiarezza sulla morte di, 42 anni, originaria di Maglie, deceduta due giorni dopo un intervento in anestesia totale presso l’ospedale di Scorrano, volto a ridurre una lussazione al ginocchio.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei familiari della donna, affetta da sindrome di Down. Al momento risultano otto persone indagate tra medici, infermieri e anestesista, con accuse a vario titolo di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario.

L’inchiesta è un atto dovuto in attesa dei risultati dell’autopsia, eseguita nelle scorse ore. La 42enne aveva accusato un malore improvviso due giorni dopo l’intervento, che si è rivelato fatale.