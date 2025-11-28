Torremaggiore: fermato l’autore di un incidente stradale





TORREMAGGIORE(FG) - Nella tarda serata di giovedì 27 novembre, alle ore 22:55, la nostra Polizia Locale è intervenuta con prontezza e professionalità a seguito di un incidente stradale avvenuto in città. Il Comandante Donato Sangiorgio, insieme all’Agente Scelto Luigi Piano e all’Agente Antonio Calzolaio, ha intercettato e fermato un cittadino straniero che, dopo aver causato il sinistro, si stava allontanando dal luogo dell’accaduto.

Allertati da alcuni cittadini, gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto, individuando i due occupanti del veicolo coinvolto. Durante i controlli, l’uomo ha assunto un atteggiamento sospetto e, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti un coltello a lama lunga, un bastone di ferro, dodici munizioni e una pistola successivamente risultata a salve. Il responsabile è stato accompagnato presso il Comando, denunciato a piede libero, mentre l’autovettura e i documenti di guida sono stati posti sotto sequestro.

A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità torremaggiorese, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento alla Polizia Locale di Torremaggiore per il costante lavoro di controllo, prevenzione e tutela della sicurezza pubblica, svolto ogni giorno e spesso anche nelle ore notturne, a garanzia della legalità nel nostro territorio urbano e rurale.

Continuiamo, insieme, a costruire una città sicura e rispettosa delle regole.

Emilio Di Pumpo - Sindaco di Torremaggiore