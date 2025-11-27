Calcio a 5, Diaz Bisceglie prima. Parla il presidente Cortellino: 'C'è soddisfazione, tutti stanno sudando la maglia'



BISCEGLIE (BT) - Un ottimo avvio di stagione quello della Diaz Bisceglie che si trova a guidare in solitaria il girone G di serie B dopo 7 giornate. A fare il punto in casa biscegliese questa volta è il presidente Giuseppe Cortellino.





"Viviamo questo momento con soddisfazione perché è da quest'estate che lavoriamo per costruire una squadra di vertice: per il terzo anno consecutivo ci facciamo rispettare. Abbiamo una società solida con un segretario che debbo dire è il nostro valore aggiunto: è sempre molto attento a notare eventuali irregolarità delle squadre avversarie come nel caso che ci ha permesso di incamerare tre punti importanti contro il Brindisi. Riconosco che è importante come un calciatore".





Anche l'Under 19 sta facendo parlare bene di se.





"Si, l'Under 19 sta facendo bene - riprende ancora Cortellino - sono partiti solo tre calciatori e poi si è formato un bel gruppo con atleti nati nel 2008, 2009 e qualcuno pure del 2010. Si stanno ponendo delle basi importanti e siamo secondi. I ragazzi stanno dando tutto per onorare la maglia: l'importante è sudarla tutti dal primo all'ultimo secondo".





"Vogliamo arrivare primi in campionato al termine del girone di andata e giocarci l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia in casa. È molto importante. Poi per il resto del campionato si vedrà strada facendo".





"Ci tengo a fare i complimenti al nostro tecnico che sia con la prima squadra che con l'Under 19 sta svolgendo un lavoro egregio. Sono contento dei giovani e degli over che tirano la carretta mettendosi sulle spalle i ragazzi più giovani" conclude il presidente Cortellino.