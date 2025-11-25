Bari, paura in via Sparano: una stella luminosa cade a causa del forte vento. Nessun ferito

BARI – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi in via Sparano, la strada dello shopping nel cuore di Bari. Intorno alle 17, una delle installazioni natalizie che decorano l’arteria commerciale è improvvisamente crollata sull’asfalto, trascinata dal forte vento che in queste ore sta interessando la città.

L’elemento caduto è una stella luminosa posizionata a pochi metri da piazza Umberto, all’altezza del civico 133. Secondo le prime ricostruzioni, a cedere sarebbero stati i fili di sostegno che la collegavano ai palazzi laterali, facendola precipitare al suolo.

Fortunatamente, al momento dell’incidente l’area era sgombra e nessuno è rimasto ferito.

«È stata una grande fortuna – raccontano alcuni commercianti della zona –. In quel momento non c’era nessuno sotto l’installazione. Se fosse caduta su qualcuno, soprattutto un bambino, le conseguenze sarebbero potute essere molto serie».

La stella è stata rimossa e l’area messa in sicurezza. Nei prossimi giorni saranno effettuate verifiche sulle altre installazioni natalizie per garantire che non si ripetano episodi simili.