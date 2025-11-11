Giovanni Floris al Libro Possibile Winter

BARI - Il Libro Possibile Winter accoglie la prima presentazione in Puglia del nuovo lavoro di Giovanni Floris, Asini che volano. Elogio della commedia e della medietà felice (Solferino, 2025). La rassegna, diretta e organizzata da Rosella Santoro, è realizzata in collaborazione con i Comuni di Capurso, Casamassima e Cellamare. L’appuntamento è in programma venerdì 14 novembre 2025, alle ore 11.30, presso l’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano. A introdurre l’incontro ci saranno Gianluca Vurchio, sindaco di Cellamare, Rosella Santoro, direttrice artistica del Libro Possibile, e Maria Morisco, dirigente scolastica dei Licei Cartesio. Presenteranno gli alunni del polo liceale Cartesio.Nel suo saggio, Giovanni Floris parte dalla commedia all’italiana per raccontare l’Italia di oggi, mostrando come i personaggi nati per farci ridere siano diventati lo specchio fedele, e spesso amaro, della nostra società e della nostra politica. Quei protagonisti ironici e contraddittori, che incarnavano i vizi e le virtù dell’italiano medio, sembrano oggi rivivere nei comportamenti di chi governa: arrivisti e arruffoni, ma anche umani, comunicativi e capaci di improvvisare. In un tempo dominato dagli eccessi, dall’urgenza di semplificare e da una politica che privilegia lo scontro all’ascolto, Floris rivaluta la “medietà felice” come un antidoto alla superficialità e una via per ritrovare autenticità e buon senso. Tra ironia, cinema, politica e riflessione civile, Asini che volano è un viaggio nella nostra identità collettiva: un elogio della leggerezza intelligente che fa ridere e pensare, restituendo dignità alla commedia come forma alta di racconto del reale.Giovanni Floris (Roma, 1967) è tra i più noti giornalisti e conduttori italiani. Dopo gli esordi al Giornale Radio Rai come inviato di politica, esteri ed economia, ha condotto Radio anch’io e nel 2002 è stato corrispondente dagli Stati Uniti. Dal 2002 al 2014 ha ideato e condotto Ballarò su Rai3, diventato un punto di riferimento del dibattito politico televisivo, e dal 2014 guida DiMartedì su La7, talk di approfondimento tra i più seguiti in Italia.Appuntamento, quindi, venerdì 14 novembre, alle 11.30, nell’Auditorium dei Licei Cartesio di Triggiano.