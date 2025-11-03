🔵 Bari sotto la pioggia: confermata l’allerta gialla
BARI – Dalle ore 15:20 circa, sulla città di Bari si registra una forte pioggia, in linea con l’allerta gialla diramata ieri dalla Protezione Civile.
Secondo il bollettino ufficiale, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con possibili rovesci o brevi temporali, e quantitativi di pioggia deboli ma localmente moderati. Le piogge potranno essere accompagnate da raffiche di vento e occasionale grandine, soprattutto nelle zone interne e meridionali della Puglia.
La Protezione Civile invita la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto alla guida e nelle aree a rischio allagamento. Aggiornamenti sulle condizioni meteo saranno forniti nelle prossime ore.
