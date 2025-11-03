🔵 Bari sotto la pioggia: confermata l’allerta gialla

BARI – Dalle, sulla città di Bari si registra una, in linea con l’allerta gialla diramata ieri dalla

Secondo il bollettino ufficiale, le precipitazioni saranno da isolate a sparse, con possibili rovesci o brevi temporali, e quantitativi di pioggia deboli ma localmente moderati. Le piogge potranno essere accompagnate da raffiche di vento e occasionale grandine, soprattutto nelle zone interne e meridionali della Puglia.

La Protezione Civile invita la cittadinanza alla massima prudenza, soprattutto alla guida e nelle aree a rischio allagamento. Aggiornamenti sulle condizioni meteo saranno forniti nelle prossime ore.