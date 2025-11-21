Puglia protagonista nelle ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto: vincite da capogiro in provincia di Bari
BARI – La Puglia si prende la scena nell’ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto, regalando vincite eccezionali in provincia di Bari.
A Rutigliano, un fortunato giocatore ha puntato 6 euro sui numeri 3-49-55-70-76 sulla ruota pugliese. L’uscita di quattro dei numeri giocati ha permesso di aggiudicarsi una cifra record di 77.400 euro, secondo quanto riportato dall’Agenzia Agimeg.
La fortuna ha baciato anche altri comuni baresi, questa volta al 10eLotto:
-
A Molfetta, presso la ricevitoria di via Madonna dei Martiri, una giocata di 3 euro ha fruttato 20.000 euro.
-
Ad Acquaviva delle Fonti, un giocatore ha portato a casa 7.000 euro.
Queste vincite confermano la Puglia come terra di fortuna nelle lotterie italiane, con numerosi giocatori che sperano di replicare la gioia dei vincitori di Rutigliano, Molfetta e Acquaviva delle Fonti.