Bari, Umbertino: residenti contro la mala movida tra decibel e mancanza di controlli

BARI - A Bari torna d’attualità il problema dellanel quartiere Umbertino, dopo un video condiviso sui social dal comitato di salvaguardia della zona che documentae una percepita carenza di controlli.

I residenti, esasperati dai rumori notturni e dai disagi, hanno deciso di intraprendere un’azione legale per tutelare il diritto al riposo e alla tranquillità del quartiere.

Dal Comune di Bari fanno sapere che ogni possibile misura sarà valutata insieme alla Prefettura, ma al momento un incontro tra il sindaco e il prefetto non è ancora in calendario.

Tra gli intervistati, Luigi Velli, residente dell’Umbertino, denuncia come la situazione stia diventando insostenibile per chi vive nella zona, mentre Carlo Riso, commerciante, evidenzia la necessità di un equilibrio tra attività economiche e rispetto della quiete pubblica.

L’attenzione resta alta, in attesa di azioni concrete da parte delle autorità per garantire sicurezza e vivibilità nel cuore della città.