Mottola, esplosione di un bancomat: ingenti danni e fuga dei responsabili

MOTTOLA - Un potente ordigno artigianale ha fatto esplodere il bancomat della Banca Popolare Pugliese in via Europa a Mottola, nel Tarantino, provocando gravi danni alla struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbe stato un gruppo di uomini che, dopo l’esplosione, è riuscito a fuggire facendo perdere le proprie tracce. Al momento non è ancora stato quantificato il bottino sottratto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Massafra e della stazione di Mottola, impegnati nei rilievi e nell’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori del gesto.

L’episodio ha creato paura tra i residenti della zona, situata in un punto centrale della città, all’incrocio tra via Europa e via Conti. Si tratta del terzo caso simile registrato nel Tarantino negli ultimi giorni, dopo le esplosioni di sportelli a Monteiasi e Montemesola.