Mad4Med: giovani artisti del Mediterraneo in residenza tra Gravina e Altamura

GRAVINA IN PUGLIA - Dal 26 novembre all’11 dicembre 2025 Gravina in Puglia e Altamura ospiteranno, residenza artistica promossa dall’associazione, con il sostegno della Regione Puglia, ARTI Puglia e Puglia Culture, in collaborazione con i Poli Biblio-Museali e la Fondazione Pino Pascali.

Il progetto, parte delle “Residenze artistiche di arte contemporanea 2025 in Puglia”, mira a supportare i talenti emergenti e gli operatori del sistema dell’arte contemporanea regionale, diffondendo sul territorio nuove opere e visioni creative. Le attività si svolgeranno nei Nodi della Rete Galattica, spazi di comunità pensati per stimolare partecipazione e scambio culturale.

Sette artisti tra fotografi, illustratori e registi provenienti da Italia, Egitto, Tunisia e Francia saranno protagonisti di un percorso di confronto e produzione artistica, culminante in una mostra collettiva presso il Nodo Galattica di Gravina in Puglia, Punto GG. Il tema centrale è il Mediterraneo come spazio di dialogo, convivenza e intreccio culturale, in cui gli artisti interpreteranno i legami che uniscono le popolazioni affacciate sul Mare Nostrum.

Oltre alla residenza, il programma prevede attività aperte alla comunità: workshop, incontri con gli artisti, tavole rotonde e visite guidate, per coinvolgere scuole e cittadini.

Programma principale:

Dal 4 al 5 dicembre, ore 15.30 – 18.30: laboratorio “Comunicare l’arte” con Domenico Dambrosio e gli artisti, Agorateca, Altamura

8 dicembre, ore 18.00: inaugurazione della mostra Mad4Med, ex mattatoio di Gravina in Puglia

9 dicembre, ore 9.00 – 13.00: visita guidata per le scolaresche e incontro con gli artisti, ex mattatoio di Gravina in Puglia

9 dicembre, ore 17.30: tavola rotonda “La creatività per la promozione del dialogo interculturale nel Mediterraneo”, Biblioteca di Comunità La Casa del Fuorilegge, Gravina in Puglia

Mad4Med si propone come ponte creativo tra le sponde del Mediterraneo, costruendo relazioni e narrazioni condivise e lasciando un’eredità culturale duratura sul territorio.