BariTeatro: ultimo appuntamento per 'Occupato dai bambini!' in piazza Umberto 'Un clown per amico'



BARI - Ultimo appuntamento a Bari per "Occupato dai bambini!", la rassegna che anima piazza Umberto trasformandola in spazio scenico aperto. L'appuntamento fa parte del progetto "Umano Collettivo / Arterie – Percorsi fra teatro e città", promosso dall'Assessorato alle Culture del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture, nell'ambito della Stagione teatrale 2025/2026.





Domenica 30 novembre, alle ore 11:30 in Piazza Umberto, andrà in scena l’ultimo spettacolo della rassegna: "Un clown per amico – CRIMINAL CLOWN", firmato da Michele Diana, Christian Lisco e Domenico Pizzutilo. Tre clown improbabili, fuggiti da un penitenziario, irrompono nello spazio urbano trasformandolo in un luogo di comicità pura. Con un linguaggio che mescola improvvisazione, fisicità e poesia, i tre protagonisti attraversano la piazza lasciandosi inseguire da gag esilaranti, fughe rocambolesche e tenerezze inaspettate, coinvolgendo grandi e piccoli in un vortice di risate e meraviglia.





Con questo appuntamento si conclude il percorso di "Occupato dai bambini!", che anche quest’anno ha portato il teatro all’aperto, fuori dai suoi luoghi abituali, rendendo la città parte integrante dell’esperienza scenica. Grazie al progetto "Umano Collettivo / Arterie", il Teatro Piccinni continua a farsi teatro diffuso, accessibile e condiviso, capace di intrecciare le arti con gli spazi urbani e con la vita quotidiana della comunità.





INFORMAZIONI:

COMUNE DI BARI

PUGLIA CULTURE

Stagione teatrale 2025/26 – "UMANO COLLETTIVO / ARTERIE"

Domenica 30 novembre

"UN CLOWN PER AMICO – CRIMINAL CLOWN" di Michele Diana, Christian Lisco e Domenico Pizzutilo

Piazza Umberto – ore 11.30