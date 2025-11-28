Gallipoli: incontro con Donata Luigia De Paolis, alchimista e scrittrice



GALLIPOLI (LE) - Il calendario degli eventi culturali de La Casa degli Artisti di Gallipoli prosegue con un incontro/conferenza di Donata Luigia De Paolis dal titolo "Il Tempio sei tu". L’appuntamento, il primo dei tre in programma, è per domenica 14 dicembre alle ore 17.30 e la relatrice guiderà i presenti in un emozionante viaggio alla scoperta di memorie antiche legate alla nostra anima fin dalla creazione, srotolando in maniera analitica i Tesori Esseni del Mar Morto. - Il calendario degli eventi culturali de La Casa degli Artisti di Gallipoli prosegue con un incontro/conferenza di Donata Luigia De Paolis dal titolo "Il Tempio sei tu". L’appuntamento, il primo dei tre in programma, è per domenica 14 dicembre alle ore 17.30 e la relatrice guiderà i presenti in un emozionante viaggio alla scoperta di memorie antiche legate alla nostra anima fin dalla creazione, srotolando in maniera analitica i Tesori Esseni del Mar Morto.





Donata Luigia De Paolis, ex manager in una multinazionale bancaria assicurativa, è alchimista e scrittrice, ma anche youtuber con un canale personale di successo e collegata a diversi movimenti internazionali dediti alla divulgazione della conoscenza. Attualmente vive in Salento per studi personali sulle origini antiche di alcuni luoghi ritenuti sacri.





A proposito del suo fortunato incontro con La Casa degli Artisti e il suo proprietario, l’artista Giorgio De Cesario, Donata Luigia De Paolis afferma: "Per caso, grazie ad un amico comune, ho incontrato un posto magico animato da un artista eccezionale, Giorgio De Cesario, e da sua moglie, Maria Cristina Maritati. Entrambi sono molto attivi sia nella presentazione di eventi culturali che nella gestione di un prestigioso B&B i cui proventi finanziano le loro attività artistico-culturali. Giorgio e le sue opere mi incantano ad ogni incontro e lui e sua moglie mi trasmettono un tale calore umano che da subito li ho sentiti come fratelli d’anima. Ho ritenuto quindi profondamente motivante questo connubio fra il mio sapere di origine pitagorica e questa casa-museo che pulsa di vita propria e di magia grazie alle opere di Giorgio De Cesario e alla cordialità della sua consorte".





L’evento è stato inoltre organizzato con la cortese collaborazione di Raffaele e Domenicaisabella Bono Mariano e CittadinanzaAttiva, assemblea di Gallipoli.





INFORMAZIONI:

Maria Cristina Maritati

LA CASA DEGLI ARTISTI residenza d’artista

Via Lepanto, 1/9 (angolo via Lecce)

GALLIPOLI (LE)

Tel. 3332720348