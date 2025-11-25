“Personale”: la prima mostra di Stefano Daniele alla Casa del Mutilato di Bari

BARI – Si inaugura oggi alle 18:30, nella storica Casa del Mutilato di Bari (largo Angelo Fraccacreta, 2),, la prima mostra di, un’intima esplorazione degli spazi paralleli della creatività. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione, sarà presentato dal giornalistae vedrà la partecipazione della consigliera metropolitana delegata alla promozione socio-culturale,

La mostra raccoglie opere nate come controcanto alla vita quotidiana scandita dal ritmo serrato degli impegni professionali. Tele materiche in acrilico e olio, dai formati verticali ad ampi orizzonti distesi, raccontano momenti di sospensione, spazi di respiro e riflessione. Le texture stratificate e corpose testimoniano l’urgenza del gesto, mentre i colori oscillano tra controllo e impulso, tensione e quiete.

Nel dialogo con l’architettura storica della Casa del Mutilato, le opere costruiscono una narrazione per contrasti: la solidità dell’edificio incontra la vibrazione della materia pittorica; la rigidità della vita professionale incontra la libertà dell’atto creativo. “Personale” invita così i visitatori a entrare in uno spazio doppio — tra dentro e fuori, lavoro e arte, disciplina e intuizione — e a cogliere il ritmo alternato alla ricerca dell’equilibrio.

La mostra sarà visitabile fino al 12 dicembre 2025, dalle 18:00 alle 20:00. Per informazioni: 348/2607402.

Stefano Daniele, noto anche per le sue attività imprenditoriali nei settori dell’edilizia, turismo, acquacoltura e acque minerali, coltiva da sempre la passione per la pittura, che fino ad oggi aveva custodito tra le mura domestiche. Con “Personale” decide ora di aprire il suo percorso artistico al pubblico, trasformando l’intimo controcanto della propria vita in uno strumento di dialogo e condivisione.

La Seven Arts APS, promotrice dell’iniziativa, da anni sostiene la diffusione delle arti attraverso concerti, festival pianistici, mostre e incontri culturali, valorizzando il patrimonio artistico e culturale della città di Bari e del territorio nazionale.