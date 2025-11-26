Bitonto: al via la Rassegna per il Welfare Culturale 2025/26 al Teatro Traetta tra arte, inclusione e laboratori per bambini

BITONTO – Parte sabato 29 novembre al Teatro Tommaso Traetta la Rassegna per il Welfare Culturale 2025/26, promossa dal Comune di Bitonto in collaborazione con Puglia Culture. Quattro appuntamenti che mettono in dialogo arte, inclusione e benessere sociale, trasformando il teatro in un luogo di incontro, cura e cittadinanza attiva. L’iniziativa vuole consolidare la cultura come infrastruttura di welfare, capace di generare relazioni, attenuare le solitudini e aprire spazi di ascolto e partecipazione per pubblici differenti.

Il calendario degli spettacoli (ore 20.00) si apre sabato 29 novembre con “Amleto take away” della Compagnia Berardi Casolari, premio Ubu 2018 per miglior attore e performer dell’anno Gianfranco Berardi. Lo spettacolo offre un affresco tragicomico che intreccia Amleto e la crisi di un attore contemporaneo, giocando tra teatro e vita, biografia e mito.

Il 23 gennaio sarà la volta di “Accabadora”, prodotto da Savà Produzioni Creative con Emilia Romagna Teatro ERT–Teatro Nazionale e diretto da Veronica Cruciani. Tratto dal romanzo di Michela Murgia, lo spettacolo esplora il tema del fine vita attraverso gli occhi di Maria, figlia d’anima di Bonaria Urrai, nell’interno della Sardegna.

Ad aprile, la rassegna propone “Molly” (9 e 10 aprile), scritto e diretto da Girolamo Lucania, con visual art e video live di Niccolò Borgia e colonna sonora originale di Ivan Bert e Ruben Zambon. Ispirato alla vicenda della quattordicenne Molly Rose Russell, lo spettacolo affronta il rapporto tra adolescenti, social network e salute mentale, stimolando riflessioni sulle responsabilità collettive.

Chiude la rassegna, il 22 aprile, “L’arrago. Storia di una baby gang”, prodotto da Teatri di Bari e scritto da Christian e Davide Di Domenico insieme a Gianpiero Borgia. La pièce racconta la vita di una banda di ragazzi a Bari, esplorando temi come rabbia, solitudine e mancate occasioni di ascolto.

Parallelamente agli spettacoli, prende vita il progetto “PORTAMI CON TE!”, un laboratorio pedagogico dedicato ai bambini che accompagna gli adulti in sala. Il primo appuntamento è sabato 29 novembre, con il laboratorio “E tu, chi sei?”, un percorso ludico-espressivo che stimola l’esplorazione di parole, identità e sensazioni attraverso il gioco e l’immaginazione. La partecipazione ai laboratori è gratuita e riservata ai minori i cui accompagnatori abbiano acquistato il biglietto per lo spettacolo.

In arrivo anche “SHAME. Un laboratorio sulla vergogna”, pensato per giovani tra i 18 e i 35 anni, per esplorare il tema della vergogna come esperienza personale e sociale attraverso il teatro.

Per prenotazioni a “Portami con te!”: WhatsApp 377 3987684, e-mail didattica@mamamma.it.

Il programma completo della Rassegna per il Welfare Culturale 2025/26 è disponibile sul sito di Puglia Culture: link programma.