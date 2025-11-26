Ostuni: al via la stagione teatrale 2025/26 con nove appuntamenti tra musica e spettacolo

OSTUNI – Si apre il 28 novembre la stagione teatrale 2025/26 del Comune di Ostuni, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Nove appuntamenti tra musica e teatro animeranno il Teatro Palazzo Roma fino al 10 aprile 2026, offrendo al pubblico storie, concerti e monologhi tra memoria, mito e sperimentazione artistica.

La stagione si inaugura con Paola Turci & Gino Castaldo in “La rivoluzione delle donne” (ore 21, Teatro Palazzo Roma). Lo spettacolo celebra le vite straordinarie delle donne che hanno segnato la storia della musica italiana, anticipando desideri di emancipazione e ribellione attraverso scelte artistiche coraggiose e anticonformiste.

Il 12 dicembre il palco ospita Davide Verazzani con la Superband in Beatlesmania | The Beatles al Vigorelli, rivivendo il concerto italiano dei Beatles del 1985 con aneddoti e foto d’epoca.

Nel nuovo anno il 16 gennaio è la volta di Cristiana Capotondi in “La vittoria è la balia dei vinti”, una storia intensa tra memoria familiare e storia, ambientata durante il bombardamento di Firenze del 1943. Il 30 gennaio torna la musica con Sergio Caputo & Luca De Gennaro in Kilometro Zero, uno spettacolo live e unplugged dove musica e racconti si intrecciano.

A febbraio tre appuntamenti imperdibili: il 6, Giobbe Covatta celebra 70 anni con uno spettacolo che ripercorre la sua carriera; il 12, Stefano Fresi porta in scena “Dioggene”, riflessione ironica sulla libertà e la verità; il 25, “Uno, nessuno, centomila” di Pirandello, diretto da Nicasio Anzelmo con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Jane Alexander, in una moderna rilettura del capolavoro visionario.

La musica torna il 20 marzo con Syria & Tony Canto in “A questo punto, la voglia e la pazzia”, un viaggio tra Italia e Brasile ispirato al loro storico album. La stagione si chiude il 10 aprile con Armamaxa teatro Daria Paoletta in “Maledetta Primavera - che gli dei non possono piangere”, un monologo che intreccia mito e vita contemporanea sul tema della perdita e della rinascita.

Le rappresentazioni iniziano con apertura porte alle 20.30 e sipario alle 21.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro Palazzo Roma, via Francesco Tanzarella Vitale 41, Ostuni – Tel. 0831-1771087 – info@palazzoromaostuni.com.

Il programma completo è consultabile sul sito di Puglia Culture: Stagione Teatrale Ostuni 2025/26.