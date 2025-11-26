Piazza Idea: Weekend di laboratori, spettacoli e giochi per grandi e bambini a Bari

BARI - Continuano gli appuntamenti del programma, l’iniziativa strategica promossa dall’amministrazione comunale per valorizzare e animare. Anche nel prossimo fine settimana, a partire da giovedì 27 novembre, le due piazze ospiteranno una serie di eventi che proseguiranno fino a giugno 2026, con un ricco calendario di animazione sociale e culturale, laboratori educativi e creativi, visite guidate, percorsi scolastici e momenti di comunità, tutti gratuiti.

Giovedì 27 novembre, in piazza Cesare Battisti, dalle 10 alle 12, si svolgerà il laboratorio educativo e creativo “Piccoli e diritti” a cura di Leggere Coccole, terzo incontro del ciclo dedicato ai bambini e alle bambine della scuola primaria. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 20, sarà protagonista Teatro a pedali di Arterie Teatro, uno spettacolo partecipativo in cui il pubblico, pedalando, diventa parte attiva della scena, riflettendo in modo originale sul valore dell’energia pulita, della collaborazione e della creatività condivisa.

Venerdì 28 novembre, sempre in piazza Cesare Battisti, dalle 10 alle 12 si terrà il quarto appuntamento del laboratorio “Piccoli e diritti” e contemporaneamente L’Officina del benessere, curata dal Centro Servizi per le Famiglie Japigia - Torre a Mare, che propone una sessione di ginnastica posturale per adulti, finalizzata a migliorare la postura e il riequilibrio muscolare. Nel pomeriggio, dalle 16:30 alle 19:30, andrà in scena Lupo Racconta di Madimù, spettacolo per bambini e famiglie che narra le avventure di un lupo sognatore, con tre repliche nell’arco del pomeriggio e della serata.

Sabato 29 novembre, in piazza Umberto, dalle 10:30 alle 12:30 si terrà il laboratorio Watercolor Wonders - Colorare con piante e frutti, aperto a tutti a partire dai 5 anni. Nel pomeriggio, dalle 16 alle 19, piazza Cesare Battisti ospiterà il Ludobus in piazza, con animazione, giochi e postazioni ludiche a cura del Centro Servizi per le Famiglie San Paolo.

Domenica 30 novembre, in piazza Cesare Battisti, dalle 9 alle 13 si svolgerà l’evento In piazza con i Berith, dedicato a preadolescenti e famiglie, con caccia al tesoro, giochi a squadre e attività scoutistiche, come canti danzati, tutorial sul montaggio delle tende e momenti di orientamento nella natura. Dalle 9:30 alle 12:30 si terranno laboratori esperienziali di lettura e giochi di strada, con letture animate, storie illustrate e momenti teatrali, accompagnati da giochi tradizionali senza tecnologia, organizzati dai Centri Servizi per le Famiglie Santa Rita, Carbonara, Ceglie e Loseto. Nella stessa giornata, in piazza Umberto, alle 11:30 andrà in scena lo spettacolo finale della rassegna “Occupato dai bambini”, parte del progetto “Umano Collettivo / Arterie – Percorsi fra teatro e città”, con lo spettacolo “Un clown per amico - CRIMINAL CLOWN”, che propone comicità surreale, improvvisazione e poesia con protagonisti tre clown evasi da un penitenziario.

“Piazza Idea” mira a contrastare il degrado e la marginalità sociale, restituendo vivibilità e sicurezza attraverso la presenza positiva di cittadini, famiglie, bambini e studenti. Il programma promuove percorsi educativi, culturali e creativi, favorendo l’inclusione sociale e l’incontro intergenerazionale. Tutte le iniziative sono gratuite, per abbattere ogni barriera di accesso alla cultura e alla socialità.

Per informazioni e aggiornamenti sul programma e sulle modalità di partecipazione è disponibile il sito www.piazzaideabari.it e i canali social ufficiali del Comune di Bari.



