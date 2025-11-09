Cosimo Borraccino: "Impegno per le persone con Alzheimer in Puglia"

BARI – In vista delle elezioni regionali del 23/24 novembre 2025,, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano per Taranto e candidato nella lista del Partito Democratico con Decaro Presidente, ha annunciato il suo impegno a sostegno delle persone con

Tra le azioni previste:

Riconoscimento dell’azione di sussidiarietà della Rete delle Associazioni Alzheimer attive in Puglia, in linea con il Piano Nazionale Demenze;

Istituzione di un Tavolo tecnico-istituzionale regionale per le demenze con la partecipazione delle Associazioni Alzheimer;

Coordinamento tecnico a livello di ASL per il monitoraggio e l’integrazione dei servizi territoriali e residenziali, sempre insieme alle Associazioni locali.





«Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno», ha sottolineato Borraccino, ribadendo l’importanza della collaborazione tra istituzioni e associazioni.