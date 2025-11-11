Bp Lab: per la rassegna Dopolaboro arrivano i Due in Duo
BARI - Giovedì 13 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con la musica dei Due in Duo, che si esibiranno nel loro spettacolo Acoustic Love Songs.
I Due in Duo sono un raffinato duo musicale composto da Valentina Loporchio in voce e Leonardo D’Urso alla chitarra, attivo in Puglia e noto per le esibizioni emozionanti e ricche di romanticismo. Nati dall’incontro artistico tra la voce calda e intensa della cantante e la versatilità e la sensibilità del chitarrista, i Due in Duo propongono un repertorio che attraversa le più belle canzoni d’amore di tutti i tempi, reinterpretate con eleganza e passione.
Valentina Loporchio si distingue per la sua capacità interpretative e la padronanza vocale. Il suo stile fonde pop, jazz e musica d’autore, creando atmosfere intime e coinvolgenti. Leonardo D’Urso è chitarrista classico e acustico, spalla dagli arrangiamenti raffinati e dinamici, con una formazione musicale che si riflette nella cura dei dettagli e nella capacità di adattarsi a diversi generi.
Durante la serata, dedicata alle storie d’amore più belle reinterpretate in chiave acustica, i Due in Duo porteranno sul palco un repertorio vasto e variegato, che attraversa le più significative canzoni d’amore italiane e internazionali, da Lucio Dalla a Mina, da Sting ad Adele e molti altri, alternando momenti di dolcezza a vibrazioni più energiche. La voce calda e avvolgente di Valentina Loporchio si fonderà con le armonie eleganti della chitarra di Leonardo D’Urso, regalando al pubblico un’esperienza musicale intima e coinvolgente. La loro performance non sarà solo un concerto, ma un viaggio emotivo, un dialogo tra voce e chitarra, tra artista e spettatore.
Ad accompagnare questo appuntamento saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, a caratterizzare un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project che, accanto alla musica, propone anche il food e il beverage di alta qualità.
Bp Lab – Via Ottavio Serena, 35 – Bari
Info: 3756855335
Inizio spettacoli: 20.30
