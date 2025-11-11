Bp Lab: per la rassegna Dopolaboro arrivano i Due in Duo





BARI - Giovedì 13 novembre, negli spazi di Bp Lab, primo ristorante etnico con cocktail bar a Bari, si terrà un nuovo appuntamento del format “Dopolaboro” con la musica dei Due in Duo, che si esibiranno nel loro spettacolo Acoustic Love Songs.I Due in Duo sono un raffinato duo musicale composto da Valentina Loporchio in voce e Leonardo D’Urso alla chitarra, attivo in Puglia e noto per le esibizioni emozionanti e ricche di romanticismo. Nati dall’incontro artistico tra la voce calda e intensa della cantante e la versatilità e la sensibilità del chitarrista, i Due in Duo propongono un repertorio che attraversa le più belle canzoni d’amore di tutti i tempi, reinterpretate con eleganza e passione.Valentina Loporchio si distingue per la sua capacità interpretative e la padronanza vocale. Il suo stile fonde pop, jazz e musica d’autore, creando atmosfere intime e coinvolgenti. Leonardo D’Urso è chitarrista classico e acustico, spalla dagli arrangiamenti raffinati e dinamici, con una formazione musicale che si riflette nella cura dei dettagli e nella capacità di adattarsi a diversi generi.Durante la serata, dedicata alle storie d’amore più belle reinterpretate in chiave acustica, i Due in Duo porteranno sul palco un repertorio vasto e variegato, che attraversa le più significative canzoni d’amore italiane e internazionali, da Lucio Dalla a Mina, da Sting ad Adele e molti altri, alternando momenti di dolcezza a vibrazioni più energiche. La voce calda e avvolgente di Valentina Loporchio si fonderà con le armonie eleganti della chitarra di Leonardo D’Urso, regalando al pubblico un’esperienza musicale intima e coinvolgente. La loro performance non sarà solo un concerto, ma un viaggio emotivo, un dialogo tra voce e chitarra, tra artista e spettatore.Ad accompagnare questo appuntamento saranno cocktail d’autore e tapas dal mondo, a caratterizzare un’esperienza multisensoriale che, come di consueto, riflette l’anima quotidiana del laboratorio creativo di Bar Project che, accanto alla musica, propone anche il food e il beverage di alta qualità.: 3756855335: 20.30