Malena racconta a Verissimo la sua nuova vita dopo il porno

MILANO - Filomena Mastromarino, ex attrice hard di Gioia del Colle nota come, ha raccontato la sua vita dopo l’addio al mondo del porno durante un’intervista al programmadi Canale 5.

“In tutto questo tempo non mi sono mai voltata indietro. Non tornerei mai sui miei passi. Sono felice così, mi sento serena, rilassata e più completa come donna”, ha dichiarato. “Quando ho lasciato il mondo del porno è stata una liberazione, ho scelto di smettere perché non mi sentivo più padrona di me stessa”.

Malena ha poi parlato della malattia della madre: “Vederla così coraggiosa nell’affrontare questo percorso rende coraggiosa anche me. L’intervento che ha già fatto è stato molto complesso, ora il tumore è tornato in forma aggressiva e dovrà essere operata di nuovo”.

L’ex attrice ha inoltre raccontato il difficile momento vissuto con il padre: “Papà mi aveva detto che sarebbe tornato se avessi lasciato quel mondo, ma non l’ha ancora fatto. Proprio quando mamma è stata operata anche lui è stato operato a Los Angeles per un tumore alla prostata. Mi sono trovata tra due fuochi. Non sapevo cosa fare, non riuscivo a lasciare mamma da sola. Credo di aver fatto la scelta giusta. Spero che adesso lui però torni e mi accompagni in questo nuovo percorso, mi sentirei sicuramente meno sola”.