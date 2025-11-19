Operazione antimafia a Lecce: decine di arresti in corso dai Carabinieri

LECCE – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia condotta daisotto il coordinamento della

Secondo quanto riportato in una nota ufficiale, i militari stanno eseguendo numerose misure cautelari disposte dal Gip nei confronti di soggetti ritenuti fortemente indiziati di associazione mafiosa e di altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso.

All’operazione partecipano oltre 100 Carabinieri, supportati da unità speciali e mezzi aerei, a conferma della complessità e dell’importanza dell’intervento.

Le autorità hanno comunicato che ulteriori dettagli sull’operazione e sulle persone coinvolte saranno resi noti nel corso della mattinata.

L’iniziativa rientra nell’attività costante delle forze dell’ordine per il contrasto alle organizzazioni criminali presenti nel territorio salentino, con l’obiettivo di colpire vertici e affiliati e di disarticolare strutture criminali radicate sul territorio.