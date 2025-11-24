Brindisi, 'Dalla parte di noi donne': un progetto volto a sensibilizzare le donne sulla prevenzione ginecologica



L’ASL di Brindisi partecipa al percorso di prevenzione con una doppia giornata di visite ginecologiche gratuite dedicata alla salute femminile





BRINDISI – Dopo l’eccezionale risposta e partecipazione agli appuntamenti che si sono svolti in tutta Italia a partire da maggio 2024, l’iniziativa ‘Dalla parte di noi donne’ approda all’ASL di Brindisi con una doppia giornata di prevenzione, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre.





Il progetto, avviato lo scorso anno e promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati, è nato per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione ginecologica. Offrendo occasioni di informazione e visite ginecologiche gratuite, l’iniziativa continua a crescere costantemente grazie all'adesione di un numero sempre maggiore di centri su tutto il territorio nazionale.





“Dalla parte di noi donne” nasce dalla consapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI), dalla Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale.





"Siamo lieti di partecipare a questa iniziativa - Le visite gratuite previste dal progetto offriranno un’occasione importante per intercettare precocemente eventuali problematiche ginecologiche e sensibilizzare le pazienti sull’importanza della prevenzione. La salute della donna va tutelata in ogni fase della vita, e questo tipo di iniziative rappresenta un valido strumento per avvicinare la popolazione ai servizi territoriali" dichiara il Direttore della Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dottor Massimo Stomati.





"La partecipazione della ASL di Brindisi al progetto Dalla parte di noi donne rappresenta un impegno concreto per la promozione della salute femminile e della prevenzione. Crediamo che iniziative come questa, che fanno conoscere le nostre strutture sul territorio in maniera capillare, siano fondamentali per garantire alle donne l’accesso a percorsi di diagnosi e cura di qualità, favorendo una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli periodici" conclude il Direttore Generale della ASL di Brindisi Maurizio De Nuccio.





Accedendo alla piattaforma dallapartedinoidonne.it sarà possibile iscriversi e prenotare una visita ginecologica a partire da venerdì 21 Novembre. Le visite si terranno martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, dalle 9:00 alle 18:00, presso:





Ospedale A. Perrino – Strada Statale 7 per Mesagne – Brindisi.





Nel caso in cui i centri abbiano già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, è possibile iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattati qualora si liberassero dei posti in un secondo momento.





Possono partecipare all’iniziativa le donne maggiorenni non in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e non si sono sottoposte a una visita ginecologica negli ultimi 6 mesi.



