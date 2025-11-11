Brindisi, minorenne indagato per diffusione di video sessualmente esplicito

BRINDISI - Unè indagato nelcon l’accusa di, aggravata dal fatto che la vittima fosse una persona a lui legata da una relazione affettiva.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe realizzato un video con la sua ragazza, allora quattordicenne, senza il suo consenso, e lo avrebbe diffuso tra amici. La vicenda risale all’estate 2024.

La stessa vittima ha denunciato l’accaduto in Questura dopo aver scoperto la circolazione del filmato in alcune chat, dando così il via all’indagine. Le indagini hanno inoltre rilevato che il ragazzo avrebbe minacciato la ragazza, intimandole di non sporgere denuncia.

Sulla vicenda indaga la Procura per i minorenni di Lecce, che sta valutando le responsabilità del giovane.