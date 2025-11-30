Calcio a 5, 8^ giornata campionato nazionale Serie B: Just Mola – Diaz Bisceglie 2-3
Inizio in salita per la Diaz, che dopo pochi minuti si ritrova sotto per 2-0. Nonostante il doppio svantaggio, i ragazzi di mister Di Chiano restano lucidi e non si scompongono. È Sergio De Cillis a riaprire la gara, firmando l’1-2, a pochi minuti dal termine del primo tempo, che ridà fiducia alla compagine biancorossa.
Nella ripresa ancora Sergio De Cillis trova il gol del pareggio, poi Roberto Sasso completa la rimonta con la rete del sorpasso, regalando alla Diaz una vittoria preziosissima. Una prestazione di carattere e determinazione, che conferma lo spirito e la forza di questo gruppo.