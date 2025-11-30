La leggenda del nome "Puglia"

- Quando si cerca di comprendere l’origine del nome Puglia, ci si trova immediatamente immersi in un mosaico di ipotesi, miti etimologici e testimonianze letterarie che, pur diversi tra loro, convergono su un’idea comune: questa terra, lunga e luminosa, ha sempre affascinato e incuriosito chi la osservava.

La tradizione forse più suggestiva vuole che il nome derivi da a-pluvia, cioè “senza piogge”. Un’interpretazione che trae forza da una caratteristica reale: l’antica Puglia, dal Gargano al Salento, soffriva una cronica mancanza d’acqua che persiste ancora oggi. I laghi erano assenti, i fiumi rari, la pioggia scarsa. Il mare, pur onnipresente, non poteva certo placare la sete degli abitanti o dei viaggiatori.

Scrittori medievali come Fazio degli Uberti sottolinearono proprio questo tratto. Nei suoi versi, riprendendo un’espressione di Orazio che definiva la regione siticulosa, l’autore descrive una terra dove “il caldo è tale che la terra vi perde alcuna volta la sua virtù e fruttifica male”. Secondo Fazio, dunque, Apulia deriverebbe non tanto da “assenza di pioggia” nel senso letterale, quanto da un ambiente “assetato”, arido, dominato dal colore rosso della terra dura e argillosa che caratterizza gran parte del territorio.

Una spiegazione che, pur non essendo confermata da evidenze filologiche definitive, resta profondamente radicata nell’immaginario popolare: la Puglia come terra che ha imparato a convivere con la sete, quindi con la sofferenza e il dolore, e che da ciò ha tratto profondi insegnamenti.

Ovviamente, accanto alla leggenda dell’a-pluvia, esiste una teoria più storica e documentata. Molti studiosi ritengono infatti che il nome Puglia derivi da Iapudia, “terra dei Iapigi”, una popolazione indoeuropea proveniente dalle regioni balcaniche che, guidata dal mitico re Dauno, si insediò nel Sud Italia durante il I millennio a.C.

Col passare del tempo, il termine Iapudia venne trasformato dai vicini Sanniti in Apudia e successivamente dai Romani in Apulia.

È in epoca augustea che compare ufficialmente la denominazione Apulia et Calabria, quando la parte meridionale della regione — oggi identificata con il Salento — era ancora chiamata Calabria.

Il nome moderno “Puglia” si afferma invece molto più tardi, nel pieno Medioevo, con l’arrivo dei Normanni. Nel 1042 Guglielmo d’Altavilla istituì la Contea di Puglia, un’entità politica che riuniva i territori conquistati dalla casata normanna. Da allora, quel nome non venne più abbandonato.

In equilibrio tra leggenda e storia, la Puglia continua a custodire nella propria identità un piccolo mistero, ed ogni mistero merita di essere indagato con serietà e metodo.

C’è chi la vede come la terra assetata, segnata dalla natura arida e dai venti asciutti del Mediterraneo; e chi invece legge nel suo nome la memoria degli antichi Iapigi, popoli migranti che lasciarono un’impronta profonda nella cultura dell’Italia meridionale.

Forse la verità sta proprio in questa doppia anima: una regione che, fin dall’origine del suo nome, unisce mito e storia, poesia e archeologia, sete e fertilità.

* Lo Scrittore del mistero