Dimensionamento scolastico non previsto, i sindacati in stato di agitazione
Rischio di riduzione di cattedre o trasferimenti: con nuovi indirizzi e nuovi poli, alcune classi o materie potrebbero sparire, o diventare "a rischio".
Instabilità e incertezza per docenti e ATA: in presenza di forti cambiamenti, potrebbe calare la richiesta di personale per alcuni indirizzi, soprattutto nelle aree "in bilico".
Possibili effetti su supplenze, GPS, reclutamenti: se l’offerta formativa cambia, cambiano anche le esigenze di reclutamento — con potenziali vantaggi o svantaggi, a seconda del profilo.
Cosa significa e cosa fare
Se sei docente/ATA in Puglia: tieni d’occhio le circolari nella tua scuola: potresti essere coinvolto in riclassificazioni, mobilità, soppressione o creazione di indirizzi.
Se stai valutando supplenze o immissioni da GPS: la destinazione e la stabilità del posto potrebbero essere poco prevedibili — valuta bene se accettare incarichi in sedi soggette a trasformazioni.
Dal punto di vista di tutela collettiva: questa situazione rafforza il bisogno di trasparenza, partecipazione sindacale e contrattazione per salvaguardare i diritti del personale.