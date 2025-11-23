Tragedia a Locorotondo: uomo di 35 anni muore per un malore improvviso
LOCOROTONDO – Un malore improvviso ha strappato alla vita un uomo di 35 anni ieri pomeriggio in contrada Achino, a Locorotondo, scatenando sgomento e dolore nella comunità locale.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente Carabinieri e Polizia Locale, che hanno effettuato i primi rilievi e constatato il decesso. La notizia ha rapidamente fatto il giro del paese, gettando nello sconforto familiari, amici e residenti.
Il tragico evento è avvenuto nel giorno delle accensioni delle luminarie, momento tradizionalmente di festa e aggregazione. L’atmosfera gioiosa è stata bruscamente interrotta dalla perdita improvvisa, lasciando un senso di incredulità tra i cittadini.
Le autorità hanno garantito supporto ai familiari e stanno completando gli accertamenti del caso. La comunità di Locorotondo si stringe attorno ai parenti della vittima in questo momento di dolore.
Tags: CRONACA LOCALE