'Carmen: l'Opera impossibile', domani a San Pancrazio Salentino e sabato 29 novembre ad Arnesano per l'VIII Stagione Concertistica di Opera Prima



È "Carmen: l'Opera impossibile" protagonista dei prossimi appuntamenti dell'ottava Stagione Concertistica di Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana: venerdì 28 novembre (ore 19.30, ingresso 10 euro) nella Sala Vizzi di San Pancrazio Salentino (Br) e, il giorno successivo, sabato 29 novembre, nel Teatro "Oratorio Don Orione" di Arnesano (ore 19:30, biglietto 7 euro). L'opera più popolare di tutti i tempi in una versione che unisce musica e narrazione, con la protagonista interpretata da Caterina Dellaere (Carmen), Alessandro Fiocchetti (Don Josè), Claudia Urru (Micaela), Francesco Samuele Venuti (Escamillo). Maestro concertatore: Vincenzo Rana. Testi e voce recitante: Rosa Angela Alberga. Un'esperienza teatrale che porta sul palco la passione travolgente e il destino tragico della più celebre sigaraia della storia dell'opera, proponendo una lettura critica del rapporto tra arte e società. È "Carmen: l'Opera impossibile" protagonista dei prossimi appuntamenti dell'ottava Stagione Concertistica di Opera Prima, con la direzione artistica di Ludovica Rana: venerdì 28 novembre (ore 19.30, ingresso 10 euro) nella Sala Vizzi di San Pancrazio Salentino (Br) e, il giorno successivo, sabato 29 novembre, nel Teatro "Oratorio Don Orione" di Arnesano (ore 19:30, biglietto 7 euro). L'opera più popolare di tutti i tempi in una versione che unisce musica e narrazione, con la protagonista interpretata da Caterina Dellaere (Carmen), Alessandro Fiocchetti (Don Josè), Claudia Urru (Micaela), Francesco Samuele Venuti (Escamillo). Maestro concertatore: Vincenzo Rana. Testi e voce recitante: Rosa Angela Alberga. Un'esperienza teatrale che porta sul palco la passione travolgente e il destino tragico della più celebre sigaraia della storia dell'opera, proponendo una lettura critica del rapporto tra arte e società.





Un fiore. Un gesto che sembra innocente, ma che diventa un detonatore. È da questo simbolo che prende avvio un concerto guidato dalla voce di Rosa Angela Alberga, pensato per accompagnare il pubblico dentro la celeberrima opera nel 150° anniversario della sua prima rappresentazione e della morte del suo autore, Georges Bizet. Una ricorrenza che ricorda anche la sorte del compositore, che non poté assistere al successo della sua creazione: dopo la fredda accoglienza della première, Bizet morì a soli 36 anni, mentre "Carmen" iniziava a imporsi proprio da Vienna, diventando in breve un trionfo internazionale.





Carmen è un’opera in cui tutto vibra: zingare, danze popolari, toreri, superstizioni, contrabbando, passioni estreme e destini segnati. Elementi che sconvolsero i canoni dell’Opéra-Comique, solitamente popolata da eroine caste e finali rassicuranti. Per questo la sua forza provocatoria rimane intatta: Carmen era – e in parte è ancora – un’opera “impossibile”, capace di infrangere convenzioni e portare sulla scena una realtà viva, contraddittoria e inquieta.





Info 3274562684.

Tutti i dettagli su www.stagioneconcertisticaoperaprima.com





Questa prima parte di stagione si chiude sabato 6 dicembre (ore 19.30) sul palco del "Oratorio Don Orione" di Arnesano, con due perle dell'impressionismo francese. Un concerto in cui la raffinatezza timbrica di Debussy incontra l'eleganza compositiva di Ravel. In Trio vede insieme sul palco Francesco D'Orazio (violino), Ludovica Rana (violoncello), Liubov Gromoglasova (pianoforte), per celebrare la bellezza della musica da camera nel suo splendore più puro.





OPERA PRIMA 2025-26

VIII Stagione Concertistica

Direzione artistica Ludovica Rana

1^ parte

11 ottobre – 6 dicembre 2025

Venerdì 28 novembre - SAN PANCRAZIO SALENTINO (Br)

Sabato 29 novembre - ARNESANO (Le)

Carmen: l'Opera impossibile.