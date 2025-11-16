“Stai nel chill”: un viaggio nella mente degli adolescenti a Gioia del Colle

GIOIA DEL COLLE – Comprendere il mondo degli adolescenti e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide della crescita. Questo l’obiettivo del progetto, promosso dall’Associazione per l’EMDR in Italia, che opera su scala nazionale ed europea collaborando con scuole e comunità locali.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’adolescenza è un periodo di sperimentazioni, ma anche di forte vulnerabilità. Gli adolescenti si trovano spesso a confrontarsi con difficoltà nella gestione delle emozioni, dipendenza digitale, iperconnessione, deprivazione sociale e di sonno, sessualizzazione precoce e esposizione a contenuti inappropriati, fenomeni aggravati dalla mancanza di educazione sessuale e dall’incomunicabilità con gli adulti.

L’iniziativa si propone di creare un ponte narrativo, emotivo ed esperienziale tra il mondo degli adolescenti e quello adulto. Fondamentale, in questo percorso, è il ruolo dei genitori e degli educatori, chiamati a sostenere i ragazzi senza giudicare la loro emotività e aiutandoli a trovare un equilibrio nella gestione dei propri vissuti emotivi. Come sottolinea Alberto Pellai nel suo libro “Allenare alla vita”, è necessario fare squadra con tutta la comunità educante – scuole, parrocchie, attività sportive e società civile – per proteggere i ragazzi dallo spaesamento e guidarli in modo consapevole.

Il progetto prevede diverse attività integrate, tra cui interventi EMDR per l’alfabetizzazione emotiva e la stabilizzazione psicologica, interviste ai ragazzi per intercettare bisogni e prospettive, incontri di psicoeducazione per i genitori e seminari formativi con esperti del settore. Tra gli eventi principali spicca la giornata formativa con Alberto Pellai, medico, psicologo, psicoterapeuta e scrittore di rilievo nazionale, prevista per giovedì 4 dicembre presso l’Auditorium della ex LUM di Gioia del Colle.

L’incontro, suddiviso in due momenti, vedrà una prima sessione dedicata a educatori e insegnanti, seguita nel pomeriggio da un evento aperto a tutta la comunità, dalle 16:30 alle 19:30, durante il quale si approfondiranno i comportamenti a rischio degli adolescenti e saranno forniti strumenti pratici per genitori, educatori e insegnanti. Sarà anche l’occasione per porre domande e confrontarsi direttamente con l’esperto.

In collaborazione con la libreria La Librellula, verrà inoltre presentato un video psicoeducativo sul mondo dell’adolescenza, realizzato per i social e per le scuole, che sarà mostrato in anteprima durante l’evento e successivamente diffuso a livello più ampio.

Il progetto “Stai nel chill” si conferma così un’opportunità concreta per costruire una comunità più consapevole e preparata ad accompagnare gli adolescenti nel delicato percorso verso la vita adulta.