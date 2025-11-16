“Stai nel chill”: un viaggio nella mente degli adolescenti a Gioia del Colle
GIOIA DEL COLLE – Comprendere il mondo degli adolescenti e offrire strumenti concreti per affrontare le sfide della crescita. Questo l’obiettivo del progetto “Stai nel chill”, promosso dall’Associazione per l’EMDR in Italia, che opera su scala nazionale ed europea collaborando con scuole e comunità locali.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che l’adolescenza è un periodo di sperimentazioni, ma anche di forte vulnerabilità. Gli adolescenti si trovano spesso a confrontarsi con difficoltà nella gestione delle emozioni, dipendenza digitale, iperconnessione, deprivazione sociale e di sonno, sessualizzazione precoce e esposizione a contenuti inappropriati, fenomeni aggravati dalla mancanza di educazione sessuale e dall’incomunicabilità con gli adulti.
L’iniziativa si propone di creare un ponte narrativo, emotivo ed esperienziale tra il mondo degli adolescenti e quello adulto. Fondamentale, in questo percorso, è il ruolo dei genitori e degli educatori, chiamati a sostenere i ragazzi senza giudicare la loro emotività e aiutandoli a trovare un equilibrio nella gestione dei propri vissuti emotivi. Come sottolinea Alberto Pellai nel suo libro “Allenare alla vita”, è necessario fare squadra con tutta la comunità educante – scuole, parrocchie, attività sportive e società civile – per proteggere i ragazzi dallo spaesamento e guidarli in modo consapevole.
Il progetto prevede diverse attività integrate, tra cui interventi EMDR per l’alfabetizzazione emotiva e la stabilizzazione psicologica, interviste ai ragazzi per intercettare bisogni e prospettive, incontri di psicoeducazione per i genitori e seminari formativi con esperti del settore. Tra gli eventi principali spicca la giornata formativa con Alberto Pellai, medico, psicologo, psicoterapeuta e scrittore di rilievo nazionale, prevista per giovedì 4 dicembre presso l’Auditorium della ex LUM di Gioia del Colle.
L’incontro, suddiviso in due momenti, vedrà una prima sessione dedicata a educatori e insegnanti, seguita nel pomeriggio da un evento aperto a tutta la comunità, dalle 16:30 alle 19:30, durante il quale si approfondiranno i comportamenti a rischio degli adolescenti e saranno forniti strumenti pratici per genitori, educatori e insegnanti. Sarà anche l’occasione per porre domande e confrontarsi direttamente con l’esperto.
In collaborazione con la libreria La Librellula, verrà inoltre presentato un video psicoeducativo sul mondo dell’adolescenza, realizzato per i social e per le scuole, che sarà mostrato in anteprima durante l’evento e successivamente diffuso a livello più ampio.
Il progetto “Stai nel chill” si conferma così un’opportunità concreta per costruire una comunità più consapevole e preparata ad accompagnare gli adolescenti nel delicato percorso verso la vita adulta.