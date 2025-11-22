Cisternino, 58enne si suicida prima della notifica dell’ordine di carcerazione

CISTERNINO - Un uomo di 58 anni è stato trovato impiccato a un albero nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi, nella tarda serata di ieri. Il 58enne era destinatario di un ordine di carcerazione per una sentenza definitiva e, secondo quanto emerso, sapeva che avrebbe ricevuto a breve la notifica del provvedimento.

L’uomo era stato condannato a oltre dieci anni di reclusione, con sentenza confermata anche dalla Cassazione, nell’ambito di un procedimento penale avviato nel 2014 riguardante un traffico di migranti tra Italia, Albania e Montenegro.

Prima che i carabinieri potessero notificargli l’esecuzione della pena, emessa dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Roma e che prevedeva il suo trasferimento in carcere, il 58enne ha deciso di togliersi la vita.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno completando gli accertamenti di rito.